Азербайджан не будет принимать участия в возможных международных миссиях в секторе Газа

В интервью местным телеканалам президент Ильхам Алиев также прокомментировал распространяемую информацию об участии Азербайджана в возможных международных миссиях в секторе Газа.

Как сообщает Report, отметив, что до сих пор на наш взгляд неясно, кто будет выдавать мандат и какой он будет, глава государства подчеркнул, что Азербайджан не намерен участвовать в операциях peace enforcement.

"Участие в боевых действиях за пределами Азербайджана мной вообще не рассматривается", - сказал глава государства, добавив, что мы не имеем никаких намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанцев ради кого-то.

"Когда мы были в беде, мы были предоставлены своей судьбе. Никто нас не защищал. И в том числе, при всем уважении и сочувствии к Палестине, ведь Палестина тоже особо нас не защищала. Да, были резолюции Организации исламской конференции, которые поддерживались всеми. Мы за это благодарны всем странам, точно так же, как и Азербайджан и в ООН, и в Движении присоединения, и в Организации исламского сотрудничества всегда поддерживал Палестину и создание государства Палестины. И посольство Палестины функционирует в Азербайджане, в том числе благодаря финансовой помощи Азербайджана. Поэтому я всегда исходил из того, что дела арабских стран должны решать сами арабские страны".