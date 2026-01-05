Азербайджан не будет принимать участия в возможных международных миссиях в секторе Газа

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 05 января, 2026
    • 23:22
    В интервью местным телеканалам президент Ильхам Алиев также прокомментировал распространяемую информацию об участии Азербайджана в возможных международных миссиях в секторе Газа.

    Как сообщает Report, отметив, что до сих пор на наш взгляд неясно, кто будет выдавать мандат и какой он будет, глава государства подчеркнул, что Азербайджан не намерен участвовать в операциях peace enforcement.

    "Участие в боевых действиях за пределами Азербайджана мной вообще не рассматривается", - сказал глава государства, добавив, что мы не имеем никаких намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанцев ради кого-то.

    "Когда мы были в беде, мы были предоставлены своей судьбе. Никто нас не защищал. И в том числе, при всем уважении и сочувствии к Палестине, ведь Палестина тоже особо нас не защищала. Да, были резолюции Организации исламской конференции, которые поддерживались всеми. Мы за это благодарны всем странам, точно так же, как и Азербайджан и в ООН, и в Движении присоединения, и в Организации исламского сотрудничества всегда поддерживал Палестину и создание государства Палестины. И посольство Палестины функционирует в Азербайджане, в том числе благодаря финансовой помощи Азербайджана. Поэтому я всегда исходил из того, что дела арабских стран должны решать сами арабские страны".

    Azərbaycan Qəzza zolağında mümkün beynəlxalq missiyalarda iştirak etməyəcək
    President: We have no intention of risking the lives and health of Azerbaijanis for the sake of others

