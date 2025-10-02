Niderland Avropada "dron divarı"nın yaradılması layihəsinə rəhbərlik edəcək
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2025
- 16:30
Niderland daha iki Avropa İttifaqı (Aİ) ölkəsi ilə birlikdə pilotsuz uçuş aparatlarından müdafiə sistemi - Avropa dron təşəbbüsünün hazırlanmasında aparıcı rolu öz üzərinə götürəcək.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Kopenhagendə jurnalistlərə ölkənin Baş naziri Dik Shof bildirib.
Onun sözlərinə görə, layihə Niderlandın liderliyi altında və artıq dronlara qarşı mübarizədə əhəmiyyətli təcrübəyə malik olan Ukrayna ilə sıx əməkdaşlıqda həyata keçirilir.
"Bundan əlavə, Niderlandda pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı üçün yerli zavodun tikilməsi planlaşdırılır", - o bildirib.
Son xəbərlər
17:01
Foto
Xəzər rayonunda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən qurulan məktəb istifadəyə verilibElm və təhsil
16:59
Foto
Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilibFutbol
16:58
Foto
"İçərişəhər"də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilibİncəsənət
16:55
Foto
III MDB Oyunları: Batut gimnastikasında qarışıq komanda yarışları başa çatıb - YENİLƏNİBFərdi
16:50
Nigeriyada qayıq aşıb, azı 26 nəfər boğulubDigər ölkələr
16:49
"Azərbaycan Banklar Assosiasiyası"nın prezidenti 65 yaşını qeyd edirMaliyyə
16:46
Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşibFutbol
16:36
Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİEkologiya
16:36