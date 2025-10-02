İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Niderland Avropada "dron divarı"nın yaradılması layihəsinə rəhbərlik edəcək

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 16:30
    Niderland Avropada dron divarının yaradılması layihəsinə rəhbərlik edəcək

    Niderland daha iki Avropa İttifaqı (Aİ) ölkəsi ilə birlikdə pilotsuz uçuş aparatlarından müdafiə sistemi - Avropa dron təşəbbüsünün hazırlanmasında aparıcı rolu öz üzərinə götürəcək.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Kopenhagendə jurnalistlərə ölkənin Baş naziri Dik Shof bildirib.

    Onun sözlərinə görə, layihə Niderlandın liderliyi altında və artıq dronlara qarşı mübarizədə əhəmiyyətli təcrübəyə malik olan Ukrayna ilə sıx əməkdaşlıqda həyata keçirilir.

    "Bundan əlavə, Niderlandda pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı üçün yerli zavodun tikilməsi planlaşdırılır", - o bildirib.

    Avropa Siyasi Birliyi Kopenhagen Avropa İttifaqı
    Нидерланды возглавят проект создания "стены дронов" в Европе
    Netherlands to lead European drone wall project

    Son xəbərlər

    17:01
    Foto

    Xəzər rayonunda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən qurulan məktəb istifadəyə verilib

    Elm və təhsil
    16:59
    Foto

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib

    Futbol
    16:58
    Foto

    "İçərişəhər"də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilib

    İncəsənət
    16:55
    Foto

    III MDB Oyunları: Batut gimnastikasında qarışıq komanda yarışları başa çatıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:50

    Nigeriyada qayıq aşıb, azı 26 nəfər boğulub

    Digər ölkələr
    16:49

    "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası"nın prezidenti 65 yaşını qeyd edir

    Maliyyə
    16:46

    Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    16:36

    Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİ

    Ekologiya
    16:36

    Bakıda keçmiş məhkumdan 20 kq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti