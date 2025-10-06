Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Нидерланды выделят на поддержку Украины через Всемирный банк 55 млн евро

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 16:50
    Нидерланды выделят на поддержку Украины через Всемирный банк 55 млн евро

    Нидерланды выделят 55 млн евро для покрытия расходов на восстановление и реформы Украины через Всемирный банк (ВБ).

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр страны Дик Схоф во время пресс-конференции совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

    По его словам, с "2022 года Нидерланды выделили 20,6 млрд евро на поддержку Украины, из которых 13,6 млрд евро составила помощь правительства".

    "Вместе с нашими финансовыми и юридическими взносами это говорит о том, что Нидерланды делают все возможное, чтобы поддержать Украину и Ближний Восток, а также работают над этим. В этом духе мы сегодня объявляем, что Нидерланды внесут 55 млн евро во Всемирный банк, для того чтобы ВБ мог помочь Украине покрыть расходы на восстановление и реформы", - добавил Схоф.

    Украина Всемирный банк Дик Схоф Нидерланды
    Лента новостей