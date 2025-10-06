İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    • 06 oktyabr, 2025
    • 16:59
    Niderland Ukraynaya 55 milyon avro ayıracaq

    Niderland Ukraynanın bərpası və islahatları üçün xərcləri qarşılamaq məqsədilə Dünya Bankı vasisətilə 55 milyon avro ayıracaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Baş naziri Dik Şof Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə keçirilən birgə mətbuat konfransında bildirib.

    Niderland Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Нидерланды выделят на поддержку Украины через Всемирный банк 55 млн евро
    Netherlands pledges €55M via World Bank for Ukraine recovery

