Niderland Ukraynaya 55 milyon avro ayıracaq
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2025
- 16:59
Niderland Ukraynanın bərpası və islahatları üçün xərcləri qarşılamaq məqsədilə Dünya Bankı vasisətilə 55 milyon avro ayıracaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Baş naziri Dik Şof Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə keçirilən birgə mətbuat konfransında bildirib.
