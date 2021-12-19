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Нидерланды уходят на жесткий карантин из-за "омикрон"-штамма

Нидерланды уходят на жесткий карантин из-за "омикрон"-штамма Жесткий карантин вводится в Нидерландах, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение варианта коронавируса "омикрон".
Другие страны
19 декабря 2021 г. 06:13
Нидерланды уходят на жесткий карантин из-за омикрон-штамма

Жесткий карантин вводится в Нидерландах, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение варианта коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил и.о. премьер-министра страны Марк Рютте.

"Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с "омикрон"-варианта", - сказал он.

Профессиональные спортивные соревнования продолжатся, но без зрителей, как и было до этого. Все учебные заведения также будут закрыты. Жителям настоятельно рекомендуется работать дома и принимать не более двух гостей в день. Исключение составят лишь Рождество и Новый год, когда можно будет принимать до четырех человек.

Глава Национального института здравоохранения и окружающей среды Яп ван Диссел отметил, что вариант "омикрон" станет доминирующим в Нидерландах где-то между Рождеством и Новым годом. "Вокруг этого штамма по-прежнему много неопределенности, - сказал он. - Но мы знаем, что иммунитет, приобретенный в том числе за счет вакцинации, защищает от этого штамма хуже, нежели от штамма "дельта". Это серьезная проблема. В то же время мы знаем, что бустерная вакцинация повышает иммунитет и защищает если не от заражения, то от тяжелого течения заболевания".

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Версия на азербайджанском языке Niderlandda “omikron” ştamına görə sərt karantin elan edilib

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