Нидерланды разместят свой комплекс ПВО Patriot в Литве

Нидерланды установят свой комплекс ПВО Patriot в Литве в рамках учений.

Нидерланды установят свой комплекс ПВО Patriot в Литве в рамках учений.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны Литвы.

"Этим летом Нидерланды развернут свой комплекс ПВО Patriot в Литве для учений, которые продлятся несколько недель. Эти учения будут иметь важное значение для укрепления совместной противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО", - сказано в сообщении.

В начале марта экс-министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в стране в 2024 году заработает миссия НАТО, предусматривающая размещение в ротационном порядке систем ПВО, включая Patriot.

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе альянс принял решение о начале ротации ПВО в странах Балтии, аналогичной миссии НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии, где истребители из разных стран альянса поочередно выполняют миссию по охране неба над Эстонией, Латвией и Литвой.