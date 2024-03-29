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Нидерланды разместят свой комплекс ПВО Patriot в Литве

Нидерланды разместят свой комплекс ПВО Patriot в Литве Нидерланды установят свой комплекс ПВО Patriot в Литве в рамках учений.
Другие страны
29 марта 2024 г. 18:45
Нидерланды разместят свой комплекс ПВО Patriot в Литве

Нидерланды установят свой комплекс ПВО Patriot в Литве в рамках учений.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны Литвы.

"Этим летом Нидерланды развернут свой комплекс ПВО Patriot в Литве для учений, которые продлятся несколько недель. Эти учения будут иметь важное значение для укрепления совместной противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО", - сказано в сообщении.

В начале марта экс-министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в стране в 2024 году заработает миссия НАТО, предусматривающая размещение в ротационном порядке систем ПВО, включая Patriot.

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе альянс принял решение о начале ротации ПВО в странах Балтии, аналогичной миссии НАТО по обеспечению воздушной безопасности в странах Балтии, где истребители из разных стран альянса поочередно выполняют миссию по охране неба над Эстонией, Латвией и Литвой.

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Версия на английском языке Netherlands to deploy Patriot air defense unit in Lithuania
Версия на азербайджанском языке Niderland özünün “Patriot” HHM sistemini Litvada yerləşdirəcək

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