Нидерланды передадут Украине минный тральщик класса Alkmaar
    Нидерланды передадут Украине минный тральщик класса Alkmaar

    Нидерланды в июне передадут Украине противоминный корабль класса Alkmaar, на котором в настоящее время проходит подготовка экипажа с участием украинских военных.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

    "Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне передадут корабль Украине. Он получит название "Геническ" – в честь нашего судна, которое было потеряно во время выполнения боевого задания в июне 2022 года у Кинбурнской косы", – написал он.

    По словам Зеленского, в четверг он встретился с украинскими военными, которые проходят обучение на судне Alkmaar в Нидерландах. Вместе с премьер-министром Королевства Робом Йеттеном они обсудили с военными ход тренировок и дальнейшие планы.

    "Это уже пятый корабль в нашем будущем противоминном флоте и второй именно от Нидерландов", - уточнил украинский лидер.

    Niderland Ukraynaya "Alkmaar" sinfinə aid mina axtaran gəmi verəcək

