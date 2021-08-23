Нидерланды направляют дополнительный военный персонал в Афганистан

Нидерланды направляют в Афганистан дополнительный военный персонал, чтобы оказать поддержку в проведении операции по эвакуации людей из Кабула. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета газета Volkskrant.

Нидерланды направляют в Афганистан дополнительный военный персонал, чтобы оказать поддержку в проведении операции по эвакуации людей из Кабула. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета газета Volkskrant.

По данным издания, в настоящее время в Афганистане находятся 62 голландских военнослужащих, которые обеспечивают безопасность сотрудников посольства и помогают в эвакуации.

"Для проведения операции Министерство обороны Нидерландов направляет в Кабул дополнительный военный персонал", - отметила газета.

Точное число военных, которые должны прибыть в Афганистан в ближайшее время, не сообщается.