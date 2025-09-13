NHK: В Японии при аварийной посадке самолета пострадали пять человек
- 13 сентября, 2025
- 05:25
Самолет авиакомпании United Airlines, следовавший рейсом из аэропорта Нарита рядом с Токио на Филиппины, совершил аварийную посадку в японском аэропорту Кансай.
Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, пять человек получили легкие травмы.
Самолет находился на высоте 10 000 м в 200 км от побережья префектуры Вакаяма, когда сработала сигнализация, предупреждающая о возможном возгорании в грузовом отсеке. Экипаж принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту Кансай.
После приземления пассажиры эвакуировались по надувным трапам. В результате пять человек получили легкие травмы. Тушение возгорания не производилось. Взлетно-посадочные полосы были закрыты несколько часов, однако потом работа аэропорта возобновилась в полном объеме.
