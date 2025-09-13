Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    NHK: В Японии при аварийной посадке самолета пострадали пять человек

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 05:25
    Самолет авиакомпании United Airlines, следовавший рейсом из аэропорта Нарита рядом с Токио на Филиппины, совершил аварийную посадку в японском аэропорту Кансай.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, пять человек получили легкие травмы.

    Самолет находился на высоте 10 000 м в 200 км от побережья префектуры Вакаяма, когда сработала сигнализация, предупреждающая о возможном возгорании в грузовом отсеке. Экипаж принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту Кансай.

    После приземления пассажиры эвакуировались по надувным трапам. В результате пять человек получили легкие травмы. Тушение возгорания не производилось. Взлетно-посадочные полосы были закрыты несколько часов, однако потом работа аэропорта возобновилась в полном объеме.

    Япония аварийная посадка United Airlines пострадавшие
    Yaponiyada təyyarə təcili eniş edib, xəsarət alanlar var

