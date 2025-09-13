Yaponiyada təyyarə təcili eniş edib, xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 13 sentyabr, 2025
- 05:46
Tokio yaxınlığındakı Narita hava limanından Filippinə uçan United Airlines-a məxsus təyyarə Yaponiyanın Kansai hava limanında məcburi eniş edib.
"Report" NHK telekanalına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində beş nəfər yüngül xəsarət alıb.
Belə ki, təyyarə 10 000 m yüksəklikdə, Vakayama prefekturasının sahilindən 200 km aralıda olub və yük anbarında mümkün yanğın xəbərdarlığı siqnalı işə düşüb.
Ekipaj Kansai hava limanına təcili eniş etmək qərarına gəlib. Enişdən sonra sərnişinlər şişmə traplar vasitəsilə təxliyə edilib.
Nəticədə 5 nəfər yüngül bədən xəsarətləri alıb. Yanğın isə qeydə alınmayıb. Uçuş-enmə zolaqları bir neçə saat bağlanıb, lakin sonra hava limanı tam fəaliyyətini bərpa edib.
Son xəbərlər
06:45
Tramp ABŞ-dəki etirazların Sorosun təşkil etdiyini düşünürDigər ölkələr
06:20
Argentina Folklenddə neft hasilatına qarşı tədbir görəcəyi ilə hədələyibDigər ölkələr
05:46
Yaponiyada təyyarə təcili eniş edib, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
05:23
ABŞ G7 ölkələrini Rusiyanın neft alıcılarına rüsumlar tətbiq etməyə çağırıbDigər ölkələr
04:40
KİV: "Mossad" Qətərdə "HƏMAS" liderlərini öldürmək əməliyyatından imtina edibDigər ölkələr
04:07
Daşkəsəndə evdə yanğın olubHadisə
03:47
ABŞ rəsmiləri Kirkin qatilinin təkbaşına hərəkət etdiyini düşünürDigər ölkələr
03:12
ÜST: 2024-cü ildə dünyada vəba ölümləri 50% artıbSağlamlıq
02:32