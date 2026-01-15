Незаконная миграция в страны ЕС сократилась в прошлом году на 26%
Незаконное пересечение внешних границ ЕС мигрантами сократилось в 2025 году на 26% по сравнению с данными за 2024 год.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex.
Зафиксировано около 178 тыс. случаев незаконной миграции, говорится в заявлении Frontex.
Кроме того, это самый низкий показатель с 2021 года.
Согласно Frontex, в 2025 году втрое выросло число случаев пересечения границы греческого острова Крит мигрантами из Ливии, а также увеличился поток мигрантов из Алжира - примерно на 14% по сравнению с 2024 годом.
В то же время значительно снизился поток мигрантов из стран Западной Африки (63%), а также из стран Балканского полуострова (27%).
Всего в наибольшем числе случаев незаконной миграции фигурируют граждане Бангладеш, Египта и Афганистана.