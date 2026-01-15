Aİ ölkələrinə qanunsuz miqrasiya ötən il 26 % azalıb
- 15 yanvar, 2026
- 17:50
Miqrantların Avropa İttifaqının (Aİ) sərhədlərini qanunsuz keçməsi 2025-ci ildə 2024-cü illə müqayisədə 26% azalıb.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nın xarici sərhədlərin təhlükəsizliyi üzrə "Frontex" agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təxminən 178 min qanunsuz miqrasiya halı qeydə alınıb.
Bundan əlavə, bu, 2021-ci ildən bəri ən aşağı göstəricidir.
"Frontex"in məlumatına görə, 2025-ci ildə Liviyadan yunan adası Kritə gedən miqrantların sayı üç dəfə artıb, həmçinin 2024-cü illə müqayisədə Əlcəzairdən miqrant axını təxminən 14% artıb.
Eyni zamanda, Qərbi Afrika ölkələrindən (63%), eləcə də Balkan ölkələrindən (27%) miqrant axını əhəmiyyətli dərəcədə azalıb.
Ümumilikdə, qanunsuz miqrasiya hallarının əksəriyyətində Banqladeş, Misir və Əfqanıstan vətəndaşları yer alır.