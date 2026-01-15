İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Aİ ölkələrinə qanunsuz miqrasiya ötən il 26 % azalıb

    Digər ölkələr
    • 15 yanvar, 2026
    • 17:50
    Aİ ölkələrinə qanunsuz miqrasiya ötən il 26 % azalıb

    Miqrantların Avropa İttifaqının (Aİ) sərhədlərini qanunsuz keçməsi 2025-ci ildə 2024-cü illə müqayisədə 26% azalıb.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nın xarici sərhədlərin təhlükəsizliyi üzrə "Frontex" agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, təxminən 178 min qanunsuz miqrasiya halı qeydə alınıb.

    Bundan əlavə, bu, 2021-ci ildən bəri ən aşağı göstəricidir.

    "Frontex"in məlumatına görə, 2025-ci ildə Liviyadan yunan adası Kritə gedən miqrantların sayı üç dəfə artıb, həmçinin 2024-cü illə müqayisədə Əlcəzairdən miqrant axını təxminən 14% artıb.

    Eyni zamanda, Qərbi Afrika ölkələrindən (63%), eləcə də Balkan ölkələrindən (27%) miqrant axını əhəmiyyətli dərəcədə azalıb.

    Ümumilikdə, qanunsuz miqrasiya hallarının əksəriyyətində Banqladeş, Misir və Əfqanıstan vətəndaşları yer alır.

    Avropa İttifaqı Miqrasiya
    Незаконная миграция в страны ЕС сократилась в прошлом году на 26%
    Illegal migration to EU falls by 26% in 2025

    Son xəbərlər

    18:24

    İsveçrəli futbolçu Bundesliqada klubunu dəyişib

    Futbol
    18:23

    Zəngəzur dəhlizi layihəsinin reallaşdırılması yolunda ikinci Vaşinqton razılaşması mühüm əhəmiyyət daşıyır - RƏY

    Xarici siyasət
    18:16
    Video

    "Baku TV": Füzulidə qısa müddətdə böyük uğurlar qazanan təhsil ocağı

    Elm və təhsil
    18:11
    Foto
    Video

    BSU yataqxanasındakı yanğın nəticəsində 13 məcburi köçkün ailəsinə ziyan dəyib - YENİLƏNİB-4

    Hadisə
    18:03

    Ombudsman Aparatı reabilitasiya mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə bağlı təkliflərini dövlət qurumlarına göndərəcək

    Daxili siyasət
    17:59

    İslam İnkişaf Bankı Qrupunun Bakıda keçiriləcək İllik Toplantısına hazırlıq məsələləri müzakirə edilib

    Daxili siyasət
    17:55

    ABŞ Venesuela neftini daşıyan daha bir tankeri saxlayıb

    Digər ölkələr
    17:51

    "AFB Bank"ın xalis mənfəəti 7 % azalıb

    Maliyyə
    17:50

    Aİ ölkələrinə qanunsuz miqrasiya ötən il 26 % azalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti