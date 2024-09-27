О нас

Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа

Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время действий в секторе Газа ликвидировала 23 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС, которые находились на территории анклава.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 19:14
Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время действий в секторе Газа ликвидировала 23 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС, которые находились на территории анклава.

Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", об этом 27 сентября заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на 79-й Генеральной Ассамблее ООН.

"Израиль ликвидировал 23 из 24 батальонов ХАМАС", - заявил Нетаньяху.

Он отметил, что на момент нападения на Израиль в отрядах ХАМАС насчитывалось около 40 тыс. человек, группировка имела на вооружении 15 тыс. неуправляемых ракет. Сейчас военные ЦАХАЛ продолжают изучать, какие еще возможности остались у ХАМАС, и ликвидируют остатки ее инфраструктуры.

По словам Нетаньяху, в начале операции общая длина подземных туннелей ХАМАС составляла свыше 560 км.

"ЦАХАЛ захватила или убила более половины террористов, уничтожила свыше 90% ракетного арсенала и вывела из строя ключевые элементы их подземной сети", - заявил политик.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi