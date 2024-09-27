Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время действий в секторе Газа ликвидировала 23 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС, которые находились на территории анклава.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время действий в секторе Газа ликвидировала 23 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС, которые находились на территории анклава.

Как сообщает Report со ссылкой на "Известия", об этом 27 сентября заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на 79-й Генеральной Ассамблее ООН.

"Израиль ликвидировал 23 из 24 батальонов ХАМАС", - заявил Нетаньяху.

Он отметил, что на момент нападения на Израиль в отрядах ХАМАС насчитывалось около 40 тыс. человек, группировка имела на вооружении 15 тыс. неуправляемых ракет. Сейчас военные ЦАХАЛ продолжают изучать, какие еще возможности остались у ХАМАС, и ликвидируют остатки ее инфраструктуры.



По словам Нетаньяху, в начале операции общая длина подземных туннелей ХАМАС составляла свыше 560 км.

"ЦАХАЛ захватила или убила более половины террористов, уничтожила свыше 90% ракетного арсенала и вывела из строя ключевые элементы их подземной сети", - заявил политик.