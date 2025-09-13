Нетаньяху заявил о решимости уничтожить руководство ХАМАС

Лидеры ХАМАС, живущие в Катаре, не придают значения положению народа Газы.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем посте в соцсети X.

Он отметил, что руководство движения "блокирует все попытки перемирия, чтобы вести войну бесконечно".

"Избавление от них (руководства ХАМАС - ред.) означает устранение главного препятствия на пути освобождения всех наших заложников и окончания войны", - подчеркнул Нетаньяху.