İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Netanyahu HƏMAS rəhbərliyinin məhv edilməsində qətiyyətli olduqlarını bildirib

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 21:36
    Netanyahu HƏMAS rəhbərliyinin məhv edilməsində qətiyyətli olduqlarını bildirib
    Benyamin Netanyahu

    Qətərdə yaşayan HƏMAS rəhbərləri Qəzza xalqının vəziyyətinə əhəmiyyət vermirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahu "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirib.

    O qeyd edib ki, HƏMAS rəhbərliyi "müharibəni sonsuzadək uzatmaq üçün bütün atəşkəs cəhdlərini bloklayıb".

    "Onlardan (HƏMAS rəhbərliyindən - red.) qurtulmaq isə bütün girovlarımızın azad olunmasının və müharibənin sona çatmasının qarşısındakı əsas maneəni aradan qaldırmaq deməkdir", -Netanyahu vurğulayıb.

    Binyamin Netanyahu atəşkəs HƏMAS
    Нетаньяху заявил о решимости уничтожить руководство ХАМАС

    Son xəbərlər

    22:04

    FHN: Ağdamda minik avtomobili ekskavatorla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:03

    KİV: Rubio Polşanın hava məkanının pozulmasını təhlükəli hadisə adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:47
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvan xanlığının unudulmuş mətbəx xəzinələri

    Daxili siyasət
    21:36

    Netanyahu HƏMAS rəhbərliyinin məhv edilməsində qətiyyətli olduqlarını bildirib

    Digər ölkələr
    21:24

    London polisi etiraz aksiyasında 9 nəfəri saxlayıb

    Digər ölkələr
    21:08

    Rusiyanın Orlov vilayətində dəmir yolunda partlayış baş verib, iki nəfər həlak olub

    Region
    21:01

    Son sutkada on minlərlə fələstinli Qəzzadan təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    20:57

    "Turan Tovuz" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    20:55

    Rumıniya HHQ hava məkanında Rusiya PUA-sını ələ keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti