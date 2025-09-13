Netanyahu HƏMAS rəhbərliyinin məhv edilməsində qətiyyətli olduqlarını bildirib
Digər ölkələr
- 13 sentyabr, 2025
- 21:36
Qətərdə yaşayan HƏMAS rəhbərləri Qəzza xalqının vəziyyətinə əhəmiyyət vermirlər.
"Report" xəbər verir ki, bunu İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahu "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirib.
O qeyd edib ki, HƏMAS rəhbərliyi "müharibəni sonsuzadək uzatmaq üçün bütün atəşkəs cəhdlərini bloklayıb".
"Onlardan (HƏMAS rəhbərliyindən - red.) qurtulmaq isə bütün girovlarımızın azad olunmasının və müharibənin sona çatmasının qarşısındakı əsas maneəni aradan qaldırmaq deməkdir", -Netanyahu vurğulayıb.
Son xəbərlər
22:04
FHN: Ağdamda minik avtomobili ekskavatorla toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
22:03
KİV: Rubio Polşanın hava məkanının pozulmasını təhlükəli hadisə adlandırıbDigər ölkələr
21:47
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvan xanlığının unudulmuş mətbəx xəzinələriDaxili siyasət
21:36
Netanyahu HƏMAS rəhbərliyinin məhv edilməsində qətiyyətli olduqlarını bildiribDigər ölkələr
21:24
London polisi etiraz aksiyasında 9 nəfəri saxlayıbDigər ölkələr
21:08
Rusiyanın Orlov vilayətində dəmir yolunda partlayış baş verib, iki nəfər həlak olubRegion
21:01
Son sutkada on minlərlə fələstinli Qəzzadan təxliyə edilibDigər ölkələr
20:57
"Turan Tovuz" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıbFutbol
20:55