Нетаньяху заявил о намерении встретиться с Трампом до конца года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в декабре.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, находящимся с визитом в Израиле.

"Сейчас есть возможности для мира, мы стремимся ими воспользоваться. Я собираюсь обсудить их с президентом Трампом, когда встречусь с ним до конца этого месяца", - сказал Нетаньяху.

Отметим, что канцлер ФРГ прибыл в субботу вечером с визитом в Израиль. По прибытии его принял в Иерусалиме президент еврейского государства Ицхак Герцог.

Напомним, что 1 декабря президент США в ходе телефонного разговора пригласил премьера Израиля на встречу в Белый дом. Предметом обсуждения сторон станут ситуация в Газе и другие внешнеполитические вопросы.