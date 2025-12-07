Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Нетаньяху заявил о намерении встретиться с Трампом до конца года

    07 декабря, 2025
    • 16:15
    Нетаньяху заявил о намерении встретиться с Трампом до конца года

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в декабре.

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, находящимся с визитом в Израиле.

    "Сейчас есть возможности для мира, мы стремимся ими воспользоваться. Я собираюсь обсудить их с президентом Трампом, когда встречусь с ним до конца этого месяца", - сказал Нетаньяху.

    Отметим, что канцлер ФРГ прибыл в субботу вечером с визитом в Израиль. По прибытии его принял в Иерусалиме президент еврейского государства Ицхак Герцог.

    Напомним, что 1 декабря президент США в ходе телефонного разговора пригласил премьера Израиля на встречу в Белый дом. Предметом обсуждения сторон станут ситуация в Газе и другие внешнеполитические вопросы.

