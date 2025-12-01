Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ближайшем будущем на встречу в Белый дом.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Нетаньяху недавно провел беседу по телефону с Трампом. Президент США пригласил премьер-министра на встречу в Белый дом в ближайшем будущем", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули важность и приверженность разоружению палестинского движения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа. Кроме того, они обсудили расширение мирных соглашений со странами региона, добавили в ведомстве.

В сентябре 2020 года Израиль при посредничестве США договорился о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Марокко и Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.