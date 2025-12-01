Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Вашингтон

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 22:17
    Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Вашингтон

    Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ближайшем будущем на встречу в Белый дом.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

    "Нетаньяху недавно провел беседу по телефону с Трампом. Президент США пригласил премьер-министра на встречу в Белый дом в ближайшем будущем", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что в ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули важность и приверженность разоружению палестинского движения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа. Кроме того, они обсудили расширение мирных соглашений со странами региона, добавили в ведомстве.

    В сентябре 2020 года Израиль при посредничестве США договорился о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Марокко и Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.

    Израиль США Дональд Трамп Нетаньяху
    Elvis

    Последние новости

    22:27

    Сийярто: Венгрия не позволит ЕС ввести санкции против руководства Грузии

    Другие страны
    22:17
    Фото

    Азербайджанские борцы-вольники взяли шесть медалей на турнирах в РФ

    Индивидуальные
    22:17

    Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Вашингтон

    Другие страны
    22:15

    Ермек Кошербаев: Глава Евросовета 3 декабря посетит Казахстан

    Другие страны
    22:08

    ООН надеется на результативность переговоров США и Украины

    Другие страны
    22:05

    Каллас: Отношения между ЕС и Казахстаном выходят на новый уровень

    Другие страны
    21:57

    СМИ: Переговоры Исламабада и Кабула прошли безрезультатно

    Другие страны
    21:37

    ЕК введет санкции против Беларуси из-за "гибридных атак" на Литву

    Другие страны
    21:22

    В Узбекистане создадут центры поддержки предпринимателей по азербайджанскому образцу

    Бизнес
    Лента новостей