Нетаньяху заявил, что Трамп оказывает на Иран "очень сильное" давление

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп оказывает на Иран "очень сильное" экономическое и военное давление.

Как передает Report, об этом он сообщил в видеообращении в соцсети X, подчеркнув, что недавно провел телефонный разговор с Трампом.

"Я обещал вам, что мы изменим облик Ближнего Востока, и именно это мы и делаем. Прежде всего – Иран. У меня состоялся отличный разговор с президентом Трампом. Он оказывает на Иран очень сильное давление - как экономическое, так и военное. Мы действуем в полной координации", - отметил Нетаньяху.

Он добавил, что аналогичный подход применяется и в отношении Ливана. По его словам, Израиль начал процесс "исторического мира" с этой Ливаном, однако радикальная группировка "Хезболлах" "пытается его сорвать".

"Мы сохраняем полную свободу действий против любой угрозы. Мы атаковали вчера и атакуем сегодня. Мы полны решимости восстановить безопасность жителей севера Израиля", - подчеркнул Нетаньяху.