Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Нетаньяху заявил, что Трамп оказывает на Иран "очень сильное" давление

    Другие страны
    24 апреля, 2026
    Нетаньяху заявил, что Трамп оказывает на Иран очень сильное давление

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп оказывает на Иран "очень сильное" экономическое и военное давление.

    Как передает Report, об этом он сообщил в видеообращении в соцсети X, подчеркнув, что недавно провел телефонный разговор с Трампом.

    "Я обещал вам, что мы изменим облик Ближнего Востока, и именно это мы и делаем. Прежде всего – Иран. У меня состоялся отличный разговор с президентом Трампом. Он оказывает на Иран очень сильное давление - как экономическое, так и военное. Мы действуем в полной координации", - отметил Нетаньяху.

    Он добавил, что аналогичный подход применяется и в отношении Ливана. По его словам, Израиль начал процесс "исторического мира" с этой Ливаном, однако радикальная группировка "Хезболлах" "пытается его сорвать".

    "Мы сохраняем полную свободу действий против любой угрозы. Мы атаковали вчера и атакуем сегодня. Мы полны решимости восстановить безопасность жителей севера Израиля", - подчеркнул Нетаньяху.

    Дональд Трамп Израиль Биньямин Нетаньяху Радикальная группировка Хезболлах
    Netanyahu: Tramp İrana çox güclü təzyiq göstərir

