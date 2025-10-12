Нетаньяху заявил, что Израиль ждут испытания в области безопасности

Израилю еще предстоят испытания в области безопасности, некоторые из его врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть.

Как передает Report, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе видеообращения к гражданам страны, которое транслировали основные каналы израильского телевидения.

"Кампания не окончена. Нас (Израиль - ред.) еще ждут очень большие испытания в области безопасности. Некоторые из наших врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть на нас. Но мы на верном пути", - сказал Нетаньяху, отметив, что Израиль повсюду, где сражался, добился колоссальных побед, которые потрясли весь мир.