    Нетаньяху заявил, что Израиль ждут испытания в области безопасности

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 23:07
    Израилю еще предстоят испытания в области безопасности, некоторые из его врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть.

    Как передает Report, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе видеообращения к гражданам страны, которое транслировали основные каналы израильского телевидения.

    "Кампания не окончена. Нас (Израиль - ред.) еще ждут очень большие испытания в области безопасности. Некоторые из наших врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть на нас. Но мы на верном пути", - сказал Нетаньяху, отметив, что Израиль повсюду, где сражался, добился колоссальных побед, которые потрясли весь мир.

    Нетаньяху Израиль

    Лента новостей