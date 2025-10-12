Netanyahu: İsraili təhlükəsizlik sınaqları gözləyir
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2025
- 23:31
İsrail hələ də təhlükəsizlik sınaqları ilə üzləşir, bəzi düşmənləri yenidən hücum etmək üçün bərpa olunmağa çalışırlar.
"Report"un xəbərinə görə, yəhudi dövlətinin Baş naziri Binyamin Netanyahu İsrail televiziyasının əsas telekanallarının yayımladığı ölkə vətəndaşlarına videomüraciətində belə bir açıqlama verib.
"Kampaniya bitməyib. Bizi (İsrail - Red.) hələ də təhlükəsizlik sahəsində çox böyük sınaqlar gözləyir. Bəzi düşmənlərimiz yenidən bizə hücum etmək üçün özlərini bərpa etməyə çalışırlar. Ancaq biz doğru yoldayıq", - Netanyahu deyib.
O, İsrailin döyüşdüyü hər yerdə bütün dünyanı sarsıdan böyük qələbələr qazandığını qeyd edib.
