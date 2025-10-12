İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Netanyahu: İsraili təhlükəsizlik sınaqları gözləyir

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2025
    • 23:31
    Netanyahu: İsraili təhlükəsizlik sınaqları gözləyir

    İsrail hələ də təhlükəsizlik sınaqları ilə üzləşir, bəzi düşmənləri yenidən hücum etmək üçün bərpa olunmağa çalışırlar.

    "Report"un xəbərinə görə, yəhudi dövlətinin Baş naziri Binyamin Netanyahu İsrail televiziyasının əsas telekanallarının yayımladığı ölkə vətəndaşlarına videomüraciətində belə bir açıqlama verib.

    "Kampaniya bitməyib. Bizi (İsrail - Red.) hələ də təhlükəsizlik sahəsində çox böyük sınaqlar gözləyir. Bəzi düşmənlərimiz yenidən bizə hücum etmək üçün özlərini bərpa etməyə çalışırlar. Ancaq biz doğru yoldayıq", - Netanyahu deyib.

    O, İsrailin döyüşdüyü hər yerdə bütün dünyanı sarsıdan böyük qələbələr qazandığını qeyd edib.

    İsrail Binyamin Netanyahu Təhlükəsizlik sınağı
    Нетаньяху заявил, что Израиль ждут испытания в области безопасности

    Son xəbərlər

    23:31

    Netanyahu: İsraili təhlükəsizlik sınaqları gözləyir

    Digər ölkələr
    23:02
    Foto

    Göyçayda sexdə yanğın məhdudlaşdırılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:52

    ABŞ Çinlə ticarət məsələlərinə dair telefon danışığı üçün sorğu göndərib

    Digər ölkələr
    22:27

    Filippin sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    22:21

    Ayxan Abbasov: "Ukrayna millisi ilə matçda yaxşı mübarizə aparacağımıza inanıram"

    Futbol
    22:17
    Foto

    Oğuzda avtomobil ağaca çırpılıb, 1 nəfər ölüb

    Hadisə
    22:14

    Polşa rallisində qəza nəticəsində sürücü avtomobildə yanaraq ölüb

    Fərdi
    22:08

    Elvin Cəfərquliyev: "Ukrayna millisini təhlil etmişik"

    Futbol
    21:50
    Foto

    Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası işə başlayıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti