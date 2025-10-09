Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Нетаньяху выразил надежду на возвращение всех заложников из анклава

    • 09 октября, 2025
    • 03:06
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется на возвращение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. Таков был его первый краткий комментарий после заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренностей по первому этапу плана урегулирования ситуации в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

    "С божьей помощью вернем их всех домой", - заявил Нетаньяху.

