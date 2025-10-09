İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Netanyahu bütün girovların Qəzzadan qaytarılacağına ümid etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 03:06
    Netanyahu bütün girovların Qəzzadan qaytarılacağına ümid etdiyini bildirib
    Benyamin Netanyahu

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu Qəzza zolağında saxlanılan bütün girovların geri qaytarılmasına ümid edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu, onun ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza sülh planının birinci fazası ilə bağlı razılaşmaların əldə olunduğunu açıqlamasından sonra ilk qısa şərhi olub.

    İsrail baş nazirinin dəftərxanasından verilən açıqlamaya görə, Netanyahu deyib: "Allahın köməyi ilə onların hamısını evlərinə qaytaracağıq".

    İsrail Binyamin Netanyahu
    Нетаньяху выразил надежду на возвращение всех заложников из анклава

    Son xəbərlər

    03:15

    "HƏMAS" Qəzzada atəşkəs razılaşmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:06

    Netanyahu bütün girovların Qəzzadan qaytarılacağına ümid etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:58

    İsrail və HƏMAS sülh planının birinci mərhələsinə dair razılaşma imzalayıb

    Digər
    02:48

    Suriyada silah anbarında güclü partlayış baş verib

    Digər
    02:07

    ABŞ səlahiyyətliləri Antifa hərəkatını maliyyələşdirənlərə qarşı tədbir görəcək

    Digər ölkələr
    01:54

    KİV: "HƏMAS" bütün israilli girovları azad etməyə razılaşıb

    Digər ölkələr
    01:43

    ABŞ-də Daxili Gəlir Xidməti işçilərinin təxminən yarısını məzuniyyətə göndərib

    Digər ölkələr
    01:15

    NBC: ABŞ-də hüquqi xidmətlər əvəzinə süni intellektdən istifadə olunur

    Digər ölkələr
    00:47

    Tofiq Musayev: Azərbaycan münaqişə zamanı törədilmiş çoxsaylı vəhşilikləri beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq araşdırıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti