Премьер Израиля полностью отверг идею создания государства Палестина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа может прекратиться прямо сейчас, если ХАМАС выполнит все требования израильской стороны – сложит оружие и вернет всех заложников.

Как передает Report, об этом Нетаньяху сказал, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

"Если ХАМАС согласится с нашими требованиями, война закончится прямо сейчас. Газа будет демилитаризована, а Израиль сохранит общий контроль за безопасностью. Будет создана гражданская власть в Газе", - сказал он.

Нетаньяху также заявил, что Израиль полностью отвергает идею создания отдельного государства Палестина. "Это все равно, что предоставить "Аль-Каиде" государство в одной миле от Нью-Йорка после 11 сентября", - сказал он.

Израильский премьер отметил, что все еще верит в возможность мира с Ливаном, и призвал Бейрут начать переговоры с его страной.