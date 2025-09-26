İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Netanyahu: İsrail Fələstin dövlətinin yaradılması ideyasını tamamilə rədd edir

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 18:14
    Netanyahu: İsrail Fələstin dövlətinin yaradılması ideyasını tamamilə rədd edir

    İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu bəyan edib ki, əgər HƏMAS İsrail tərəfinin bütün tələblərini yerinə yetirsə, yəni silahı yerə qoysa və bütün girovları qaytarsa, Qəzza zolağında müharibə dərhal dayana bilər.

    "Report" xəbər verir ki, Netanyahu bunu BMT Baş Assambleyasında çıxışı zamanı deyib.

    "Əgər HƏMAS bizim tələblərimizlə razılaşsa, müharibə elə indi bitər. Qəzza silahsızlaşdırılacaq, İsrail isə təhlükəsizliyə ümumi nəzarəti saxlayacaq. Qəzzada mülki hakimiyyət yaradılacaq", - o bildirib.

    B.Netanyahu həmçinin bəyan edib ki, İsrail ayrıca Fələstin dövlətinin yaradılması ideyasını tamamilə rədd edir.

    "Bu, sentyabrın 11-dən sonra Nyu-Yorkdan bir mil məsafədə "Əl-Qaidə"yə dövlət yaratmağa icazə verməyə bərabərdir", - o qeyd edib.

    İsrailin Baş naziri Livanla sülhün mümkünlüyünə hələ də inandığını bildirib və Beyrutu onun ölkəsi ilə danışıqlara başlamağa çağırıb.

    Binyamin Netanyahu İsrail Fələstin Qəzza
    Премьер Израиля полностью отверг идею создания государства Палестина

    Son xəbərlər

    19:18

    Azərbaycan Tacikistan ilə statistika sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Maliyyə
    19:18

    Azərbaycanda III keçirilən MDB Oyunlarında təşkilatçılıq çox yaxşıdır

    Fərdi
    19:15
    Foto

    Azərbaycanla Tacikistan statistika sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Daxili siyasət
    19:13

    Xaçmazda minik avtomobili çaya aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:10

    Bakıda Çex Respublikasının Dövlətçilik Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunub

    Xarici siyasət
    19:07

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı artıb, vəziyyəti ağır olanlar KTM-ə təxliyə edilib

    Hadisə
    19:04
    Foto

    Azərbaycan və Keniya parlamentariləri əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblər

    Daxili siyasət
    19:01
    Foto

    Vətən müharibəsində iştirak etmiş ANAMA əməkdaşları ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    18:58

    ABŞ maliyyə nəhəngləri ilə tərəfdaşlıq Azərbaycanın qlobal inteqrasiyasını gücləndirir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti