    Нетаньяху: Война окончательно завершится после разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы

    Война в Газе окончательно завершится, когда будут выполнены все условия мирного соглашения между ХАМАС и Израилем.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

    "Это (соглашение - ред.) включает, прежде всего, первый этап – возвращение всех наших заложников. Мы работаем над этим прямо сейчас", – отметил он.

    По словам Нетаньяху, Израиль твердо настаивает на полном выполнении соглашения.

    "Если ХАМАС не согласится сложить оружие, мы добьемся этого силовым методом. Только после того, как ХАМАС будет разоружен и Газа демилитаризована, тогда война окончательно закончится", - подчеркнул израильский премьер.

