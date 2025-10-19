İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Netanyahu: Müharibə HƏMAS-ın tərksilahından və Qəzzanın silahsızlaşmasından sonra bitəcək

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 01:48
    Netanyahu: Müharibə HƏMAS-ın tərksilahından və Qəzzanın silahsızlaşmasından sonra bitəcək

    Qəzzada müharibə HƏMAS və İsrail arasında sülh razılaşmasının bütün şərtləri yerinə yetirildikdə sona çatacaq.

    "Report"un "The Times of Israel"ə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu bildirib.

    "Bu (müqavilə - red.) ilk növbədə, birinci mərhələni - bütün girovlarımızın qaytarılmasını əhatə edir. Biz hazırda bunun üzərində işləyirik", - o qeyd edib.

    Netanyahunun sözlərinə görə, İsrail razılaşmanın tam yerinə yetirilməsində qətiyyətlə israrlıdır.

    "Əgər HƏMAS silahlarını yerə qoymaqdan imtina edərsə, biz buna güc yolu ilə nail olacağıq. Yalnız HƏMAS tərksilah edildikdən və Qəzza demilitarizasiya edildikdən sonra müharibə nəhayət başa çatacaq", - İsrailin Baş naziri vurğulayıb.

    İsrail Binyamin Netanyahu HƏMAS
    Нетаньяху: Война окончательно завершится после разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы

    Son xəbərlər

    01:56

    İsrail Qəzzada öldürülən daha iki girovun nəşini qəbul edib

    Digər ölkələr
    01:48

    Netanyahu: Müharibə HƏMAS-ın tərksilahından və Qəzzanın silahsızlaşmasından sonra bitəcək

    Digər ölkələr
    01:21

    Tailand və Kamboca ağır silahların sərhəddən çıxarılması ilə bağlı razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    00:48
    Foto

    "Neftçi"nin yeni transferi Vensan Abubakar Bakıya gəlib

    Futbol
    00:36

    Tramp: Narkotik daşıyan sualtı qayıq ABŞ-yə gələrkən məhv edilib

    Digər ölkələr
    00:12

    Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllində irəliləyişin olacağına ümid edirik

    Region
    23:57

    Almaniya çempionatı: "Bavariya" "Borussiya"nı məğlub edib

    Futbol
    23:43

    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcəyik

    Region
    23:29

    Meksikada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 76-ya çatıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti