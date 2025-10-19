Netanyahu: Müharibə HƏMAS-ın tərksilahından və Qəzzanın silahsızlaşmasından sonra bitəcək
Digər ölkələr
- 19 oktyabr, 2025
- 01:48
Qəzzada müharibə HƏMAS və İsrail arasında sülh razılaşmasının bütün şərtləri yerinə yetirildikdə sona çatacaq.
"Report"un "The Times of Israel"ə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu bildirib.
"Bu (müqavilə - red.) ilk növbədə, birinci mərhələni - bütün girovlarımızın qaytarılmasını əhatə edir. Biz hazırda bunun üzərində işləyirik", - o qeyd edib.
Netanyahunun sözlərinə görə, İsrail razılaşmanın tam yerinə yetirilməsində qətiyyətlə israrlıdır.
"Əgər HƏMAS silahlarını yerə qoymaqdan imtina edərsə, biz buna güc yolu ilə nail olacağıq. Yalnız HƏMAS tərksilah edildikdən və Qəzza demilitarizasiya edildikdən sonra müharibə nəhayət başa çatacaq", - İsrailin Baş naziri vurğulayıb.
Son xəbərlər
01:56
İsrail Qəzzada öldürülən daha iki girovun nəşini qəbul edibDigər ölkələr
01:48
Netanyahu: Müharibə HƏMAS-ın tərksilahından və Qəzzanın silahsızlaşmasından sonra bitəcəkDigər ölkələr
01:21
Tailand və Kamboca ağır silahların sərhəddən çıxarılması ilə bağlı razılığa gəliblərDigər ölkələr
00:48
Foto
"Neftçi"nin yeni transferi Vensan Abubakar Bakıya gəlibFutbol
00:36
Tramp: Narkotik daşıyan sualtı qayıq ABŞ-yə gələrkən məhv edilibDigər ölkələr
00:12
Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllində irəliləyişin olacağına ümid edirikRegion
23:57
Almaniya çempionatı: "Bavariya" "Borussiya"nı məğlub edibFutbol
23:43
Türkiyəli nazir: Azərbaycanla çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcəyikRegion
23:29