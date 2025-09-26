Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Нетаньяху верит в возможность заключения соглашения с Сирией

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 17:50
    Нетаньяху верит в возможность заключения соглашения с Сирией
    Биньямин Нетаньяху

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верит в возможность заключения соглашения с Сирией.

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе своего выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Израиль Биньямин Нетаньяху Сирия соглашение
    Netanyahu Suriya ilə razılaşmanın mümkün olduğuna inanır

    Последние новости

    17:55

    Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

    Другие страны
    17:51

    Нетаньяху: Израиль полностью отвергает идею создания государства Палестина

    Другие страны
    17:50

    Нетаньяху верит в возможность заключения соглашения с Сирией

    Другие страны
    17:45

    Дания выделила Украине дополнительную помощь на сумму свыше $420 млн

    Другие страны
    17:37

    Гросси заявил, что не видит рисков ядерной войны между Индией и Пакистаном

    Другие страны
    17:35

    МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

    Происшествия
    17:33

    Нетаньяху с трибуны ГА ООН призвал немедленно возобновить санкции против Ирана

    Другие страны
    17:28
    Фото

    Азербайджан и Япония обсудили расширение сотрудничества в экономике и энергетике

    Энергетика
    17:27

    В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в обмане пенсионеров

    Происшествия
    Лента новостей