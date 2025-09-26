Netanyahu Suriya ilə razılaşmanın mümkün olduğuna inanır
Digər ölkələr
- 26 sentyabr, 2025
- 17:55
İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu Suriya ilə razılaşmanın mümkünlüyünə inandığını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, Netanyahu bu barədə Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının sessiyasında çıxışı zamanı bəyan edib.
Baş nazirin sözlərinə görə, Əhməd Əl Şaraanın başçılıq etdiyi yeni Suriya hökuməti ilə normal münasibətlər formalaşır və bu, dialoqa yol açır.
B.Netanyahu iki ölkə arasında "sülh və rifah"ın bərqərar olması perspektivinə inandığını vurğulayıb:
"Biz Suriyanın yeni hökuməti ilə ciddi danışıqlara başlamışıq. İnanıram ki, Suriyanın suverenliyinə hörmət edəcək və həm İsrailin, həm də bölgədəki azlıqların, o cümlədən druzların təhlükəsizliyini qoruyacaq razılaşmalara nail olmaq mümkün olacaq".
