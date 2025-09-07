российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Нетаньяху сообщил, что около 100 тыс. человек покинули город Газа

    Нетаньяху сообщил, что около 100 тыс. человек покинули город Газа

    Около 100 тыс. мирных жителей покинули город Газа на фоне планируемой военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье.

    "Около 100 тысяч человек покинули Газу. ХАМАС делает всё возможное, чтобы не позволить им уйти, удерживают их там в качестве "живого щита", - сказал он на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме.

    По словам Нетаньяху, Израиль хочет сосредоточить удары по террористам, а гражданскому населению дать возможность выйти.

    ЦАХАЛ неоднократно призывала жителей города Газа покинуть регион в связи с готовящейся военной операцией. Между тем, по данным ООН, в настоящее время в городе остаются около 1 миллиона палестинцев. Международные организации оценивают гуманитарную обстановку в городе Газа и во всем анклаве как катастрофическую.

    В настоящее время Израиль готовится к проведению операции по установлению контроля над городом Газа, в стране объявлена мобилизация резервистов.

