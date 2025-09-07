İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Netanyahu təxminən 100 min nəfərin Qəzzanı tərk etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 19:05
    Netanyahu təxminən 100 min nəfərin Qəzzanı tərk etdiyini bildirib

    Təxminən 100 min dinc sakin İsrail Müdafiə Qüvvələrinin planlaşdırdığı hərbi əməliyyat fonunda Qəzza şəhərini tərk edib.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu hökumət kabinetinin həftəlik iclasında bəyan edib.

    "Təxminən 100 min nəfər Qəzzanı tərk edib. HƏMAS isə onların getməsinə imkan verməmək üçün əlindən gələni edir, onları orada "canlı qalxan" kimi saxlayır", – deyə baş nazir bildirib.

    Netanyahunun sözlərinə görə, İsrail zərbələri terrorçulara yönəltmək, mülki əhaliyə isə çıxmaq imkanı vermək istəyir.

    Ordu dəfələrlə Qəzza sakinlərini planlaşdırılan hərbi əməliyyatla əlaqədar bölgəni tərk etməyə çağırıb. BMT-nin məlumatına görə, hazırda şəhərdə təxminən 1 milyon fələstinli qalır. Beynəlxalq təşkilatlar Qəzza şəhərində və bütövlükdə anklavda humanitar vəziyyəti fəlakətli kimi qiymətləndirir.

    Hazırda İsrail Qəzza şəhərinə nəzarət əldə etmək üçün əməliyyata hazırlaşır, ölkədə ehtiyatda olan hərbçilərin səfərbərliyi elan olunub.

    Qəzza Binyamin Netanyahu tərk etmək
    Нетаньяху сообщил, что около 100 тыс. человек покинули город Газа

    Son xəbərlər

    19:42

    Almaniya 2029-cu ilə qədər Rusiya ilə mümkün müharibəyə hazırlaşmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:28

    Cari ilin sonuncu Ay tutulması başlayıb

    Elm və təhsil
    19:24

    Çexiyada şəxsi təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    19:08

    Özbəkistanın Daşkənd vilayətində baş verən yol qəzasında 7 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:05

    Netanyahu təxminən 100 min nəfərin Qəzzanı tərk etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    18:52
    Foto

    Urmiya gölü tamamilə quruyub

    Region
    18:35

    "Formula 1" üzrə İtaliya Qran-prisinin qalibi bəlli olub

    Fərdi
    18:32

    KİV: ABŞ Rusiyanı "tam çöküş"lə hədələyir

    Digər ölkələr
    18:13

    Avropa Kuboku: Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfə finala yüksəlib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti