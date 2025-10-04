Нетаньяху: Разоружение ХАМАС произойдет при любых обстоятельствах

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 22:36
    Израильские переговорщики в ближайшее время завершат согласование деталей по освобождению заложников.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил журналистам.

    Он отметил, что переговорщики будут работать над графиком освобождения заложников в рамках мирного плана американского лидера Дональда Трампа по Газе.

    Нетаньяху также отметил, что один из пунктов включает разоружение ХАМАС, которое будет достигнуто либо дипломатическим, либо военным путем.

    " Данная цель будет достигнута в любом случае", - подытожил израильский премьер.

    Netanyahu: HƏMAS-ın silahsızlaşdırılması ya Trampın təklifi, ya da hərbi əməliyyatla reallaşdırılacaq

    Лента новостей