Netanyahu: HƏMAS-ın silahsızlaşdırılması ya Trampın təklifi, ya da hərbi əməliyyatla reallaşdırılacaq
Digər ölkələr
- 04 oktyabr, 2025
- 22:27
İsrail danışıqçıları əsirlərin azad edilməsi ilə bağlı təfərrüatları yaxın zamanda tamamlayacaqlar.
"Report"un "Al Jazeera"yə istinadən məlumatına grə, bunu İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
İsrail Baş naziri bildirib ki, danışıqçılar Trampın Qəzza planı çərçivəsində əsirlərin azad edilməsi üçün vaxt cədvəli üzərində işləyəcəklər.
Netanyahu həmçinin qeyd edib ki, ABŞ-nin təklifinə HƏMAS-ın silahsızlaşdırılması da daxildir. O əlavə edib ki, siahsızlaşdırma ya Trampın təklifi, ya da İsrail hərbi əməliyyatı vasitəsilə əldə olunacaq.
"Bütün hallarda, bu əldə ediləcək", - deyə Netanyahu bildirib.
Son xəbərlər
22:45
Səhhəti pisləşən Əməkdar artist Yadigar Muradov xəstəxanaya yerləşdirilibMədəniyyət siyasəti
22:42
Gürcüstanda yerli seçkilərdə "Gürcü arzusu" Partiyası liderliyini qoruyur - YENİLƏNİBRegion
22:41
Şəmkirdə idarəetmədən çıxan avtomobil aşıb, xəsarət alanlar varHadisə
22:29
Misir XİN: HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar oktyabrın 6-da baş tutacaqDigər ölkələr
22:27
Netanyahu: HƏMAS-ın silahsızlaşdırılması ya Trampın təklifi, ya da hərbi əməliyyatla reallaşdırılacaqDigər ölkələr
22:16
Tbilisidəki etiraz aksiyası zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının 14 əməkdaşı yaralanıbRegion
22:12
İsrail qüvvələri Qəzzaya zərbə endirib, ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:57
Kobaxidze prezident sarayına hücumla bağlı: Günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlarRegion
21:57