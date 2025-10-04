Netanyahu: HƏMAS-ın silahsızlaşdırılması ya Trampın təklifi, ya da hərbi əməliyyatla reallaşdırılacaq

İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İsrail danışıqçıları əsirlərin azad edilməsi ilə bağlı təfərrüatları yaxın zamanda tamamlayacaqlar.

    "Report"un "Al Jazeera"yə istinadən məlumatına grə, bunu İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    İsrail Baş naziri bildirib ki, danışıqçılar Trampın Qəzza planı çərçivəsində əsirlərin azad edilməsi üçün vaxt cədvəli üzərində işləyəcəklər.

    Netanyahu həmçinin qeyd edib ki, ABŞ-nin təklifinə HƏMAS-ın silahsızlaşdırılması da daxildir. O əlavə edib ki, siahsızlaşdırma ya Trampın təklifi, ya da İsrail hərbi əməliyyatı vasitəsilə əldə olunacaq.

    "Bütün hallarda, bu əldə ediləcək", - deyə Netanyahu bildirib.

