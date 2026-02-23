Нетаньяху пригрозил Ирану невиданным ответом в случае удара по Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег Иран от ударов по еврейскому государству, пригрозив Тегерану ответом невиданной мощи на любую атаку.

Как передает Report, об этом он заявил на пленарном заседании Кнессета.

"Израиль никогда не был сильнее, чем сейчас. Союз с США никогда не был крепче, чем сейчас. Мы - народ с широко открытыми глазами, готовый к любому сценарию. Я дал понять... (Ирану - ред.), что если они нападут на Израиль, мы ответим с такой силой, которую они даже представить себе не могут", - сказал Нетаньяху.

Одновременно он подчеркнул важность единства народа и армии Израиля, особенно накануне иудейского праздника Пурим, посвященного победе евреев над персидским царем, который в 2026 году будет отмечаться 2-3 марта.

Премьер также отверг критику оппозиционных депутатов, заявив, что в свете напряженности вокруг Ирана "сейчас не время для полемики".