Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Нетаньяху пригрозил Ирану невиданным ответом в случае удара по Израилю

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 21:54
    Нетаньяху пригрозил Ирану невиданным ответом в случае удара по Израилю

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег Иран от ударов по еврейскому государству, пригрозив Тегерану ответом невиданной мощи на любую атаку.

    Как передает Report, об этом он заявил на пленарном заседании Кнессета.

    "Израиль никогда не был сильнее, чем сейчас. Союз с США никогда не был крепче, чем сейчас. Мы - народ с широко открытыми глазами, готовый к любому сценарию. Я дал понять... (Ирану - ред.), что если они нападут на Израиль, мы ответим с такой силой, которую они даже представить себе не могут", - сказал Нетаньяху.

    Одновременно он подчеркнул важность единства народа и армии Израиля, особенно накануне иудейского праздника Пурим, посвященного победе евреев над персидским царем, который в 2026 году будет отмечаться 2-3 марта.

    Премьер также отверг критику оппозиционных депутатов, заявив, что в свете напряженности вокруг Ирана "сейчас не время для полемики".

    Биньямин Нетаньяху Израиль Иран кнессет США

    Последние новости

    22:22

    Зеленский: Проверяется версия теракта в Николаеве, где при взрыве пострадали 7 полицейских

    Другие страны
    22:12

    МИД Словакии: 20-й пакет санкций против РФ не был полностью согласован

    Другие страны
    21:54

    Нетаньяху пригрозил Ирану невиданным ответом в случае удара по Израилю

    Другие страны
    21:49

    Сербия рассчитывает на поддержку США по стратегическим вопросам

    Другие страны
    21:45

    Резидент-координатор ООН проинформирован о подготовке к WUF13 в Азербайджане

    Внешняя политика
    21:39

    Экс-посла Британии в США Мандельсона задержали по делу Эпштейна

    Другие страны
    21:33

    Правительству Франции выдвинут второй вотум недоверия за один день

    Другие страны
    21:22

    Bloomberg: Уиткофф и Кушнер направятся в Женеву на переговоры с Ираном

    Другие страны
    21:08

    В Перу при крушении военного вертолета погибли 15 человек

    Другие страны
    Лента новостей