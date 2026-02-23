Netanyahu: İran İsrailə hücum etsə, Təl-Əvivin sərt cavabı ilə üzləşəcək
- 23 fevral, 2026
- 22:28
İsrail heç vaxt bu qədər güclü olmayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu deyib.
"ABŞ ilə ittifaq heç vaxt bu qədər möhkəm olmayıb. Biz istənilən ssenariyə hazırıq" , - Netanyahu bildirib.
Onun sözlərinə görə, əgər İran İsrailə hücum etsə, Təl-Əvivin təsəvvür etmədikləri qədər sərt cavabı ilə üzləşəcək.
אני אומר לכם בצורה ברורה: ישראל מעולם לא הייתה חזקה יותר. הברית עם ארה״ב מעולם לא הייתה הדוקה יותר.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 23, 2026
אנחנו עם עין פקוחה וערוכים לכל תרחיש. הבהרתי למשטר האייתולות - אם יתקפו את ישראל, נגיב בעוצמה שהם לא יכולים לדמיין.
זו לא העת להתפלמסות. ערב חג פורים - מצופפים שורות ועומדים יחד.… pic.twitter.com/wugQ3QROZw
