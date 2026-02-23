Netanyahu: İran İsrailə hücum etsə, Təl-Əvivin sərt cavabı ilə üzləşəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 23 fevral, 2026
    • 22:28
    İsrail heç vaxt bu qədər güclü olmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu deyib.

    "ABŞ ilə ittifaq heç vaxt bu qədər möhkəm olmayıb. Biz istənilən ssenariyə hazırıq" , - Netanyahu bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əgər İran İsrailə hücum etsə, Təl-Əvivin təsəvvür etmədikləri qədər sərt cavabı ilə üzləşəcək.

    Нетаньяху пригрозил Ирану невиданным ответом в случае удара по Израилю

