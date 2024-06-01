Нетаньяху пригласили выступить перед обеими палатами Конгресса США

Лидеры американского Конгресса пригласили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить на совместном заседании обеих палат законодательного органа США.
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"Мы присоединяемся к Государству Израиль в вашей борьбе с терроризмом, особенно в свете того, что радикальное палестинское движение ХАМАС продолжает удерживать в плену американских и израильских граждан, а его лидеры ставят под угрозу региональную стабильность, - отмечается в документе.
Приглашение подписали спикер палаты представителей Майк Джонсон, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.