Нетаньяху подтвердил, что Израиль возобновит операцию в Газе по окончании паузы

Израиль возобновит проведение военной операции в секторе Газа сразу по завершении текущей гуманитарной паузы.

Израиль возобновит проведение военной операции в секторе Газа сразу после текущей гуманитарной паузы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"За последнюю неделю мы добились огромного успеха - возвращения многих десятков наших взятых в заложники граждан. Неделю назад это могло прозвучать невообразимо, но мы добились этого. Однако в последние дни я слышу вопрос: вернется ли Израиль к боям по завершении этого этапа возвращения заложников? И ответ на это - однозначно да", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила его канцелярия.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".