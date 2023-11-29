Нетаньяху подтвердил, что Израиль возобновит операцию в Газе по окончании паузы

Израиль возобновит проведение военной операции в секторе Газа сразу после текущей гуманитарной паузы.
Как передает
"За последнюю неделю мы добились огромного успеха - возвращения многих десятков наших взятых в заложники граждан. Неделю назад это могло прозвучать невообразимо, но мы добились этого. Однако в последние дни я слышу вопрос: вернется ли Израиль к боям по завершении этого этапа возвращения заложников? И ответ на это - однозначно да", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила его канцелярия.
Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".