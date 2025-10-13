Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Нетаньяху поблагодарил Трампа за посредничество в Авраамских соглашениях

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 14:38
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за посредничество в заключении Авраамских соглашений.

    Как передает Report, об этом глава правительства заявил на специальном заседании в Кнессете, где участвует и Трамп.

    "Спасибо за посредничество в исторических соглашениях Авраама. Авраам! Истинно, как Авраам!", - сказал он.

    Нетаньяху также поблагодарил Трампа за выход из "катастрофической ядерной сделки с Ираном" и признание израильского суверенитета над Голанскими высотами.

