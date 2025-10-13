Нетаньяху поблагодарил Трампа за посредничество в Авраамских соглашениях
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 14:38
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за посредничество в заключении Авраамских соглашений.
Как передает Report, об этом глава правительства заявил на специальном заседании в Кнессете, где участвует и Трамп.
"Спасибо за посредничество в исторических соглашениях Авраама. Авраам! Истинно, как Авраам!", - сказал он.
Нетаньяху также поблагодарил Трампа за выход из "катастрофической ядерной сделки с Ираном" и признание израильского суверенитета над Голанскими высотами.
Последние новости
14:49
ЕС значительно облегчает импорт ряда продукции АПК из УкраиныАПК
14:47
Президент Индонезии впервые посетит ИзраильДругие страны
14:46
Фото
В селе Баллыджа Ходжалинского района посажены миндальные деревьяЭкология
14:38
Нетаньяху поблагодарил Трампа за посредничество в Авраамских соглашенияхДругие страны
14:35
Нетаньяху: Трамп - самый близкий друг Израиля среди всех некогда бывших президентов СШАДругие страны
14:35
TƏBİB: С 8 октября от гриппа вакцинировались свыше 700 человекЗдоровье
14:34
В отчеты ПА НАТО включены положения, связанные с АзербайджаномВнешняя политика
14:33
Президент Ильхам Алиев участвует в Саммите мира на Ближнем ВостокеВнешняя политика
14:29
Видео