Нетаньяху поблагодарил Трампа за посредничество в Авраамских соглашениях

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за посредничество в заключении Авраамских соглашений.

Как передает Report, об этом глава правительства заявил на специальном заседании в Кнессете, где участвует и Трамп.

"Спасибо за посредничество в исторических соглашениях Авраама. Авраам! Истинно, как Авраам!", - сказал он.

Нетаньяху также поблагодарил Трампа за выход из "катастрофической ядерной сделки с Ираном" и признание израильского суверенитета над Голанскими высотами.