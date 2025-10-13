İsrail Baş naziri İbrahim sazişlərində vasitəçiliyinə görə Trampa təşəkkür edib
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 14:53
İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu İbrahim (Avraam) sazişlərinin bağlanmasında vasitəçiliyinə görə ABŞ lideri Donald Trampa təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bunu Knessetdə Trampın da iştirak etdiyi xüsusi iclasda bildirib.
"Tarixi İbrahim sazişlərində vasitəçiliyinizə görə təşəkkür edirəm!", - o qeyd edib.
B.Netanyahu həmçinin "İranla fəlakətli nüvə sazişindən" çıxdığına və İsrailin Qolan yüksəklikləri üzərindəki suverenliyini tanıdığına görə də Trampa təşəkkür edib.
