    Нетаньяху направит делегацию в Египет для переговоров по Газе

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 22:34
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился направить делегацию в Египет для переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа.

    Как передает Report, в канцелярии главы израильского правительства подтвердили, что переговоры пройдут в городе Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове.

    Согласно заявлению офиса Нетаньяху, переговорную группу возглавит министр стратегического планирования Рон Дермер. "Делегация отправится в Шарм-эш-Шейх уже завтра", - отметили в канцелярии.

    Изарильский 12-й телеканал отметил, что cпециальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф уже отправился в Египет. Предполагается, что со стороны США в переговорах примет участие зять американского лидера Джаред Кушнер, который был в числе разработчиков плана по урегулированию в Газе.

    Напомним, что 4 октября МИД Египта сообщил, что новый раунд непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС пройдет 6 октября на территории арабской республики. В каком именно городе планировалось его проведение, не сообщалось. В тот же день египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" выступил с утверждением, что встречи планируются в Каире, однако панарабский канал Al Hadath предполагал, что переговоры могут состояться в Шарм-эш-Шейхе.

    Биньямин Нетаньяху ХАМАС мирный план по Газе переговоры Египет
    Netanyahu sabah Qəzza danışıqları üçün Misirə nümayəndə göndərəcək

