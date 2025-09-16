Премьер Израиля намерен встретиться с президентом США после сессии ГА ООН
16 сентября, 2025
22:20
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной израильской экономике.
"Он (Трамп - ред.) пригласил меня в Белый дом. Это будет через две недели, в понедельник, после моего выступления на Генассамблее ООН", - сказал израильский премьер.
Встреча планируется после выступления Нетаньяху на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца. Ранее телеканал Channel 12 со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщил, что канцелярия премьер-министра обратилась в Белый дом с просьбой скоординировать встречу двух лидеров сразу после его выступления.
