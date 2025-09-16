Netanyahu BMT Baş Assambleyasının iclasından sonra Trampla görüşəcək

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşəcək.

    "Report"un xəbərinə görə, o, bunu İsrail iqtisadiyyatına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.

    "O (Tramp - red.) məni Ağ Evə dəvət etdi. Bu, iki həftə sonra, bazar ertəsi, mənim BMT Baş Assambleyasında çıxışımdan sonra olacaq", - İsrailin Baş naziri deyib.

    Görüş Netanyahunun bu ayın sonunda Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışından sonra planlaşdırılır. Daha əvvəl "Channel 12" telekanalı ABŞ-nin yüksək rütbəli rəsmilərinə istinadən xəbər verib ki, Baş nazirin Dəftərxanası onun çıxışından dərhal sonra iki liderin görüşünü koordinasiya etmək üçün Ağ Evdən xahiş edib.

