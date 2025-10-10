Нетаньяху намекнул на возобновление войны, если ХАМАС не выполнит договоренности

Глава израильского Кабмина Биньямин Нетаньяху заявил, что если радикальное движение ХАМАС не будет выполнять свои обязательства по соглашению, Израиль пойдет по "сложному пути".

Как передает Report, его слова приводит газета The Times of Israel.

"ХАМАС будет разоружен, а сектор Газа будет демилитаризирован. Если это будет достигнуто простым путем, отлично. А если нет, то это будет достигнуто сложным путем", - намекнул премьер на возобновление боевых действий.

Нетаньяху также подчеркнул, что договоренности с ХАМАС были достигнуты благодаря мощному дипломатическому давлению президента США Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ останется в секторе Газа и будет удерживать "все ключевые позиции".

Отметим, что Израиль и радикальное движение ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня при посредничестве Египта. Соглашение вступило в силу 10 октября после частичного отвода израильских войск из Газы.

Согласно документу, стороны обязуются полностью прекратить боевые действия и обеспечить безопасные условия для проведения обмена заложниками и заключенными. ХАМАС в рамках соглашения должен передать 48 заложников, находившихся в его удержании, включая тела погибших израильтян. В ответ Израиль освободит около 2 000 палестинских заключенных, среди которых порядка 250 приговорены к пожизненному сроку, а также несколько сотен задержанных во время боевых действий в Газе.

После начала реализации соглашения ЦАХАЛ должен отвести части своих подразделений от ряда позиций внутри сектора, сохранив контроль над ключевыми рубежами безопасности. Отвод войск считается первым этапом более широкого процесса урегулирования, который предусматривает обсуждение дальнейшего статуса Газы и мер по демилитаризации.