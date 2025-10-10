İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Netanyahu: HƏMAS razılaşmanı yerinə yetirməsə, müharibə yenidən başlaya bilər

    • 10 oktyabr, 2025
    • 15:14
    Netanyahu: HƏMAS razılaşmanı yerinə yetirməsə, müharibə yenidən başlaya bilər
    Benyamin Netanyahu

    HƏMAS hərəkatı saziş çərçivəsində öhdəliklərini yerinə yetirməsə, İsrail "çətin yolla" gedəcək.

    "Report" "The Times of Israel" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bunu İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu deyib.

    "HƏMAS tərksilah ediləcək, Qəzza zolağı isə silahsızlaşdırılacaq. Əgər bu, asan yolla əldə edilərsə, çox gözəl. Əgər bu mümkün olmasa, çətin yolla əldə ediləcək", - Baş nazir döyüş əməliyyatlarının bərpasına işarə edib.

    Netanyahu həmçinin vurğulayıb ki, HƏMAS-la razılaşmalara ABŞ Prezidenti Donald Trampın güclü diplomatik təzyiqi sayəsində nail olunub.

    O, İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Qəzza zolağında qalacağını və "bütün əsas mövqeləri" saxlayacağını vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, İsrail və HƏMAS Misirin vasitəçiliyi ilə atəşkəslə bağlı razılaşma əldə edib. Razılaşma oktyabrın 10-da İsrail qoşunlarının Qəzzadan qismən çıxarılmasından sonra qüvvəyə minib.

    İsrail Benyamin Netanyahu Qəzza
    Нетаньяху намекнул на возобновление войны, если ХАМАС не выполнит договоренности

