Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Нетаньяху: Израиль поддерживает инициативу блокады иранских портов

    Другие страны
    13 апреля, 2026
    16:05
    Нетаньяху: Израиль поддерживает инициативу блокады иранских портов

    Режим прекращения огня между Ираном и США "может в любой момент сорваться".

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кабинета министров.

    По его словам, Израиль поддерживает решение президента США Дональда Трампа о введении морской блокады иранских портов.

    "Иран нарушил условия [мирных переговоров в Пакистане], президент Трамп решил ввести военно-морскую блокаду", - заявил Нетаньяху.

    Он также сказал, что две страны находятся в "постоянной координации". Нетаньяху также опроверг слухи, согласно которым между США и Израилем возникли политические разногласия.

    "Утверждения о разногласиях между нами не соответствуют действительности. Напротив, любой кто присутствовал при наших ежедневных контактах с президентом [США - ред.] и его командой, может это подтвердить. Такого уровня координации не было никогда раньше", - сказал он.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Отметим, что Трамп накануне заявил, что американские военные планируют в понедельник, 13 апреля, в 10:00 по восточному времени США (18:00 по Баку) начать блокировку Ормузского пролива.

