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    Джейхун Байрамов: Азербайджан и Нидерланды готовят к подписанию 4 соглашения

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 13:19
    Джейхун Байрамов: Азербайджан и Нидерланды готовят к подписанию 4 соглашения

    Между Азербайджаном и Нидерландами существует 11 соглашений, 4 соглашения находятся на стадии обсуждения.

    Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге для прессы в Баку с нидерландским коллегой Томом Берендсеном.

    "У нас состоялось полезное обсуждение как двусторонних вопросов, в том числе перспектив дальнейшего развития, так и отношений между Азербайджаном и ЕС. В последние годы политический диалог между двумя странами интенсивно развивается. В этой связи необходимо отметить контакты на высшем уровне", - сказал Байрамов.

    Он добавил, что регулярно проводит переговоры с нидерландским коллегой.

    "В этой связи следует отметить и регулярные телефонные разговоры. Кроме того, между двумя странами были проведены политические консультации в Гааге, и мы пришли к выводу, что этот диалог должен вестись на постоянной основе", - отметил глава МИД.

    Джейхун Байрамов Том Берендсен Азербайджано-нидерландские отношения Политические консультации
    Ceyhun Bayramov: Azərbaycanla Niderland arasında 11 saziş mövcuddur, 4 saziş isə müzakirədədir
    Bayramov highlights growing political dialogue with Netherlands
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