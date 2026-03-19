Нетаньяху: Иран больше не сможет обогащать уран и производить ракеты

На сегодняшний день у Ирана нет возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с журналистами.

По его словам, сейчас Иран "слабее, чем когда-либо". При этом Нетаньяху подчеркнул, что операция против Исламской Республики продлится столько, сколько потребуется.

"Хаменеи приказал возобновить ракетную и ядерную программы глубоко под землей. Мы действуем не только для того, чтобы уничтожить оставшиеся ракеты, а их осталось немного, но и для того, чтобы уничтожить предприятия, которые обеспечивают реализацию этих программ. И уже сейчас, спустя 20 дней, я могу сообщить вам, что у Ирана нет возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты", - сказал израильский премьер.

Также он не исключил проведение наземной операции в Иране: "Революции нельзя совершать с воздуха. Мы многое делаем с воздуха, но должен быть и наземный компонент - я не буду раскрывать перед вами все варианты".