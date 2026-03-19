    Нетаньяху: Иран больше не сможет обогащать уран и производить ракеты

    Другие страны
    • 19 марта, 2026
    • 23:19
    Нетаньяху: Иран больше не сможет обогащать уран и производить ракеты

    На сегодняшний день у Ирана нет возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты.

    Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с журналистами.

    По его словам, сейчас Иран "слабее, чем когда-либо". При этом Нетаньяху подчеркнул, что операция против Исламской Республики продлится столько, сколько потребуется.

    "Хаменеи приказал возобновить ракетную и ядерную программы глубоко под землей. Мы действуем не только для того, чтобы уничтожить оставшиеся ракеты, а их осталось немного, но и для того, чтобы уничтожить предприятия, которые обеспечивают реализацию этих программ. И уже сейчас, спустя 20 дней, я могу сообщить вам, что у Ирана нет возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты", - сказал израильский премьер.

    Также он не исключил проведение наземной операции в Иране: "Революции нельзя совершать с воздуха. Мы многое делаем с воздуха, но должен быть и наземный компонент - я не буду раскрывать перед вами все варианты".

    00:04

    В Азербайджане отмечают Новруз

    Kультурная политика
    00:00

    В Азербайджане отмечают праздник Рамазан

    Религия
    23:56

    При бомбардировке Тебриза погибли 13 членов "Басидж"

    В регионе
    23:39

    Нарендра Моди осудил иранские атаки на Катар

    Другие страны
    23:32

    Нетаньяху: Израиль воздержится от ударов по энергообъектам Ирана

    Другие страны
    23:19

    Нетаньяху: Иран больше не сможет обогащать уран и производить ракеты

    Другие страны
    23:10

    США продадут ОАЭ, Кувейту и Иордании оружие на миллиарды долларов

    Другие страны
    23:07

    В Азербайджане подписаны указы о зарплатах в госсекторе

    Внутренняя политика
    22:56

    Стали известны результаты жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо

    Индивидуальные
    Лента новостей