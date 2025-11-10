Нетаньяху и Кушнер обсудили второй этап урегулирования в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, Кушнер прибыл в Израиль в воскресенье. Сегодня ожидается прибытие другого спецпосланника - Стива Уиткоффа.

Они обсудили реализацию второго этапа мирного плана Трампа по урегулированию в секторе Газа.

Отметим, что 9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу. Американский лидер пояснил, что это означает "очень скорое" освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.