    Нетаньяху и Кушнер обсудили второй этап урегулирования в Газе

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 15:33
    Нетаньяху и Кушнер обсудили второй этап урегулирования в Газе

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

    Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, Кушнер прибыл в Израиль в воскресенье. Сегодня ожидается прибытие другого спецпосланника - Стива Уиткоффа.

    Они обсудили реализацию второго этапа мирного плана Трампа по урегулированию в секторе Газа.

    Отметим, что 9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу. Американский лидер пояснил, что это означает "очень скорое" освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

