Netanyahu Trampın xüsusi nümayəndəsi ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2025
- 16:28
İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Cared Kuşnerlə danışıqlar aparıb.
"Report" İsrail mediasına istinadən xəbər verir ki, C.Kuşner İsrailə dünən gəlib. Bu gün isə digər xüsusi nümayəndənin - Stiv Uitkoffun gəlişi gözlənilir.
Onlar Trampın Qəzza zolağında nizamlanma ilə bağlı sülh planının ikinci mərhələsinin həyata keçirilməsini müzakirə ediblər.
