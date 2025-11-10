İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Netanyahu Trampın xüsusi nümayəndəsi ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 16:28
    Netanyahu Trampın xüsusi nümayəndəsi ilə Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Cared Kuşnerlə danışıqlar aparıb.

    "Report" İsrail mediasına istinadən xəbər verir ki, C.Kuşner İsrailə dünən gəlib. Bu gün isə digər xüsusi nümayəndənin - Stiv Uitkoffun gəlişi gözlənilir.

    Onlar Trampın Qəzza zolağında nizamlanma ilə bağlı sülh planının ikinci mərhələsinin həyata keçirilməsini müzakirə ediblər.

    İsrail ABŞ Qəzza xüsusi nümayəndə
