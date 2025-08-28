    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Нетаньяху договорился с главой ВПП ООН удвоить усилия по доставке помощи в Газу

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 23:19
    Нетаньяху договорился с главой ВПП ООН удвоить усилия по доставке помощи в Газу

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн договорились удвоить усилия по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Как передает Report, об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном канцелярией главы израильского кабмина.

    "Нетаньяху и исполнительный директор ВПП Синди Маккейн встретились в Иерусалиме. Они провели конструктивную встречу, посвященную продолжающейся доставке гуманитарной помощи гражданскому населению Газы. Они обсудили важность защиты гражданского населения от голода и недоедания и обеспечения удовлетворения его основных потребностей. Стороны отметили увеличение объемов гуманитарной помощи, поступающей в Газу за последний месяц, и договорились удвоить усилия по ускорению и поддержке поставок гуманитарных грузов в Газу, учитывая острую потребность в помощи на местах", - говорится в заявлении.

    В документе указывается, что стороны "достигли согласия" в том, что "необходимо приложить все усилия для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до наиболее уязвимых слоев населения там, где они находятся, и чтобы она предоставлялась исключительно гражданскому населению". 

    #Нетаньяху   #Израиль   #cектор Газа   #голод  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Netanyahu BMT rəsmisi ilə Qəzzaya humanitar yardımın çatdırılmasını müzakirə edib

    Последние новости

    03:05

    "Бешикташ" уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференций

    Футбол
    02:58

    Число жертв российского удара по Киеву возросло до 23

    Другие страны
    02:36

    Хегсет заявил о создании в США группы по противодействию БПЛА

    Другие страны
    02:23

    Зеленский: Важно, чтобы в Вашингтоне услышали единую позицию Европы

    Другие страны
    01:52

    Вэнс назвал наплыв нелегалов "первопричиной текущих проблем США"

    Другие страны
    01:09

    Гурбанов Гурбанов: Все команды, с которыми мы сыграем, - весьма серьезные соперники

    Футбол
    00:46

    Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине

    Другие страны
    00:17

    Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкой

    Другие страны
    23:51

    Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет ERAM

    Другие страны
    Лента новостей