Netanyahu BMT rəsmisi ilə Qəzzaya humanitar yardımın çatdırılmasını müzakirə edib
- 29 avqust, 2025
- 00:43
İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu ilə BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının icraçı direktoru Sindi Makkeyn Qəzza zolağına humanitar yardımın çatdırılması üçün səyləri ikiqat artırmaq barədə razılığa gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail hökumətinin yaydığı birgə bəyanatda deyilir.
"Netanyahu və Ümumdünya Ərzaq Proqramının icraçı direktoru Sindi Makkeyn Qüdsdə görüşüblər. Görüş Qəzzada mülki əhaliyə davam edən humanitar yardımın çatdırılması ilə bağlı olub və konstruktiv keçib. Onlar mülki əhalinin aclıqdan və qida çatışmazlığından qorunmasının və əsas ehtiyaclarının ödənilməsinin vacibliyini müzakirə ediblər. Tərəflər Qəzzaya həyata keçirilən humanitar yardımların artırılması ilə bağlı razılığa gəliblər", - bəyanatda bildirilir.
Qeyd olunur ki, tərəflər hümanitar yardımın ən həssas təbəqəyə çatması üçün hər cür səy göstərilməlidir.